Yalı Çapkını Hayranlarını Şaşırtan İddia!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı.

Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler seyircide büyük şaşkınlık yaratmaya yetti.

DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

Yeni bölüm fragmanında Suna'nın kaçırılması "Suna ölüyor mu?" ve "Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Öte yandan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide peş peşe yaşananlar sonrasında ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

Suna'nın kaçırılması akıllara "Beril Pozam diziden ayrılacak mı?" sorusunun gelmesine neden oldu.

Güzel oyuncunun diziden ayrılacağı kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başlasa da bu iddianın gerçekliği yansıtmadığı düşünülüyor.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yalı Çapkını'nın 8. bölümde güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri de saldırıya uğramıştı.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.