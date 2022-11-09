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Yalı Çapkını Hakkındaki Gerçekler Ortaya Çıktı!

Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en iddialı yapımları arasında yer almayı başardı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, "Amacım insanımıza biraz daha yakın olabilmek, onları ruhsal açıdan kendileriyle barıştırabilmek, sorunlarına ışık tutabilmek" dedi. Dizideki karakterler ve yaşananlar gerçek mi? İşte detaylar...

Magazin 09.11.2022, 10:41 09.11.2022, 10:54 arif hür
Yalı Çapkını Hakkındaki Gerçekler Ortaya Çıktı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

"SORUNLARA IŞIK TUTTUM"

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin gidişatıyla alakalı, "Amacım hep bizim insanımıza biraz daha yakın olabilmek, onları ruhsal açıdan kendileriyle barıştırabilmek, sorunlarına ışık tutabilmek, uzaktan da olsa ruhlarına biraz olsun sevgiyle dokunabilmekti. Belki de daha önemlisi bizim insanımızı psikiyatriyle tanıştırabilmekti." dedi.

"KİMSENİN SIRRINI İFŞA ETMEDİM"

"Kimsenin sırrını asla ifşa etmedim" diyen Budayıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Hasta dosyalarının başkaları tarafından görülmemesi, okunmaması için azami dikkat sarf ettim. Gerçek hikâyeleri, onları kimsenin tanımayacağı şekle getirip öyle yazdım. Buna çok özen gösterdim.

Önemli olan hikâyenin özüydü, verdiği mesajdı, bunu kimin yaşadığı önemli değildi zaten ama yaşananlar gerçekti. Bugüne kadar tek bir hastam bundan rahatsız olmadığı gibi, bana o kadar çok güvendiler ki, yazdığıma değil, en çok yazmadığıma kızdılar."

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan samimi itiraf!

"HER KARAKTERİN AYRI BİR HÜZNÜ VAR"

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla alakalı, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.

Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' ifadelerini kullandı.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı.Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.

İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanı, psikoterapik romanlardı, bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikâyeleştirerek yazdı.

ESERLERİNDEN UYARLANAN DİZİLER

İstanbullu Gelin: Hayata Dön kitabı.

Doğduğun Ev Kaderindir: Camdaki Kız kitabı.

Kırmızı Oda: Madalyonun İçi kitabı.

Masumlar Apartmanı: Madalyonun İçi adlı eserin 'Çöp Apartman' bölümü.

Camdaki Kız: Camdaki Kız kitabı.

#Yalı Çapkını #Gülseren Budayıcıoğlu #snob magazin
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