Yalı Çapkını Dizisiyle İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı!

Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.

Herkes 'Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait.

İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.