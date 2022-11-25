'Yalı Çapkını Dizisinin Finali İfşa Oldu' İddiası!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı.

Seyran ve Ferit arasındaki ilişki büyük bir merakla izlenirken, Yalı Çapkını dizisinin sonunda ne yaşanacağı ortaya çıktı.

'FİNALİ İFŞA OLDU' İDDİASI!

Kulislerde konuşulanlara göre Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu.

Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı. Eğer bu iddialar doğruysa dizinin sonunda seyirci resmen kahrolacak!

Tüm genç kızların gözdesi olan yakışıklı Ferit, evliliğe çok uzakken Seyran'ın hayatına girmesi ile tepeden tırnağa değişecek. Dizinin sonunda Ferit Seyran'a sırılsıklam aşık olacak.

"İNTİHAR MI EDECEK?"

Koskoca yalıda bir başına kala Seyran'ın kendisini aldatan Ferit'i terketmesi ile her şey alt üst olacak!

Yalı Çapkını dizisinde önce iflas eden Ferit'in Seyran'ın da yokluğuna dayanamayıp intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

Yalı Çapkını 10. bölüm 25 Kasım saat 20:00'de seyircisi ile buluşacak.

İŞTE YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.