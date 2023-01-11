Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Sürpriz

haberine göre; dizisi her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide seyirciyi bir sürpriz bekliyor. Birsen Altuntaş'unine göre; Yalı Çapkını si her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.ve’in başrolde olduğu dizide seyirciyi bir sürpriz bekliyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan projeye yapım şirketinin yeni başlayan dizisi Ömer’in oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı, Reşat ve Ömer karakterleriyle konuk oluyor.

OGM’nin Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinde de yaptığı dizi misafirliği Yalı Çapkını ve Ömer'le devam edecek.