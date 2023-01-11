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Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Sürpriz
Başrolünü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde seyirciyi bir sürpriz bekliyor. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'un haberine göre; Yalı Çapkını dizisi her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide seyirciyi bir sürpriz bekliyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan projeye yapım şirketinin yeni başlayan dizisi Ömer’in oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı, Reşat ve Ömer karakterleriyle konuk oluyor.
OGM’nin Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinde de yaptığı dizi misafirliği Yalı Çapkını ve Ömer'le devam edecek.
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