Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık daha!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi bu sezon hem ekranda aldığı reyting, hem de dijital izlenme rakamlarıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun yıldızını daha da parlatan dizinin ekibinden geçen günlerde Cansu Fırıncı ayrılmıştı. Fırıncı hikayesi başta planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeye veda etti.

Bu arada dizide bir ayrılık daha yaşandı. Cuma akşamlarına damga vuran rekortmen dizide Halis Ağa’nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da artık konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını’nda rol almayacak.

MENDERES SAMANCI KİMDİR?

Menderes Samancılar 1 Mayıs 1954 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı. Menderes Samancılar, 1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Adana milletvekili adayı oldu. 15 yaşından beri şiir yazan Samancılar, Eylül 2003'te Sonbaharın Sarısını Vurdular 2016 yılında Yanmış Orman Kokusu adlı şiir kitaplarını yayımladı. Samancılar, sinema için gelecek dönemlerde çok iyi bir senaryo yazmak istiyor.

MENDERES SAMANCI OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Güvercin (2019-)

Kapı (2019)

Çukur (2019)

Babamın Kanatları (2016)

Dar Elbise (2016)

Urfalıyam Ezelden (2014)

Kayıp (2012)

Gözetleme Kulesi (2012)

Hayat Devam Ediyor(2012)

Bitmeyen Şarkı(dizi) (2010)

Asi(dizi) (2007)

Sarı Saten (Der gelbe Satin) (2008) - Galip Abi

Hasret (2006) - Recep Dayı

Rıza (2006)

Sıla (2006) - Celil

Düşler ve Gerçekler (2005) - Sadık

O Şimdi Mahkum (2005) - Osman

Kısmet (2004)

Bütün Çocuklarım (2004) - Ahmet Kıroğlu

Asmalı Konak - Hayat (2003) - Bekir Kirve

Sır Çocukları (2002)

Gönlümdeki Köşk Olmasa (2002) - İmam

Yıldız Karayel (2002)

Asmalı Konak (2002) - Bekir Kirve

Derviş (2001) - Izak

Vasiyet (2001) - Cambaz

Sevgi Zamanı (2000)

Halk Çocuğu (2000)

Kumru (2000)

Dilber (1999) - Arif Onbaşı

Bir Filiz Vardı (1998) - Filiz'in babası

Hasards ou coïncidences (1998)

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film (1997)

Ah Nalan Ah (1997)

İlişkiler (1997)

Yaban (1996)

Kış Çiçeği (1996) - Mehmet Umut

Kurtuluş (1996) - Topal Gazi (yüzbaşı)

Avrenos'un Müşterileri (1995)

Mirasyediler (1995) - Tayfur

Soğuk Geceler (1994) - Mahmut

Alem Buysa (1994)

Mavi Sürgün (1993)

Öldüren Miras (1993)

Gelincik Tarlası (1993)

Dönersen Islık Çal (1992)

Aliye (1992)

Aysarının Zilleri (1992)

Zıkkımın Kökü (1992)

Piano Piano Bacaksız (1992) - Tevfik

Krallığın Bedeli (1991)

Siyabend-ü Xece (1991) - Siyabend'in amcası

Robert'in Filmi (1990)

Eskici ve Oğulları (1990)

Karartma Geceleri (1990)

Kiraz Çiçek Açıyor (1990)

Darbe (1990)

Aşkın Zamanı (1990)

Cahide (1989)

Gönüller Sultanı Mevlana (1989)

İçimizden Biri: Yunus Emre (1989) - Derviş Yusuf

Acı Şarkı (1989)

Baharın Bittiği Yer (1989)

Bu Talihimin Canına Okuyacağım (1988)

Ağlamaya Değer Mi? (1988)

Ayrı Dünyalar (1988)

Tanrı Seni Korusun (1988)

Yedi Uyuyanlar (1988)

Sis (1988)

Gramofon Avrat (1987)

72. Koğuş (1987)

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes (1987)

Biz Doğarken Gülmüşüz (1987)

Yirmidört Saat (1987)

Karınca Katar (1987)

Zamansızlar (1987)

Can Yoldaşım (1987)

Bekçi (1986)

Halkalı Köle (1986)

Fatmagül'ün Suçu Ne (1986)

Uzun Bir Gece (1986)

Güneşe Köprü (1986)

Gün Akşam Oldu (1986)

Sevdan Öldürdü Beni (1986)

Sıcak Tatlı Yaz (1986)

Parmak Damgası (1985)

Kaşık Düşmanı (1984)

Aşk Sürgünü (1984)

Beş Kafadar (1984)

Severek Ayrılalım (1984)

Geçim Otobüsü (1984)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Derdim Dünyadan Büyük (1978)

Kanal (1978)

Azrailin Beş Atlısı (1978)

Fırat'ın Cinleri (1977)

Alçaktan Uçan Güvercin (1977)

Hıdır (1977)

Güneşli Bataklık (1977)

İnce Memed Vuruldu (1975)

Kara Çarşaflı Gelin (1975)

Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl (1974)