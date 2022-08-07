Yağmur Ün mutluluğa ‘evet’ dedi!
Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen’in düğün töreni önceki gün gerçekleşti. Kemerburgaz Çimen Garden Event’te gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Oyuncu Yağmur Ün ve Doktor Doğaç Ergezen çifti mutluluğa "Evet" diyerek ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum” şeklinde konuşan Yağmur Ün, "Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik." diyerek güldürdü.
Kır düğünü konseptli uygun bir gelinlik tercih eden Yağmur Ün, düğüne özel iki gelinlik diktirdi. Oyuncu törenin ilerleyen saatlerinde ikinci gelinliğini giyerek bütün gece dans etti.
Düğüne katılanlar arasında Ferit Aktuğ ve sevgilisi Saadet Çamaş, Akasya Asıltürkmen, Ümit Temurçin, Dila Danışman, Gizem Güneş ve Kerem Aygün, Bahadır Vatanoğlu ve İbrahim Kendirci katıldı.
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