Yağmur Ün Anne Oldu
Ünlü oyuncu Yağmur Ün, anne olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ailece çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, duygularını dile getirdi. İşte haberin detayları...
Yağmur Ün, anne oldu. Geçtiğimiz yaz aylarında Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Eşi Doğaç Ergezen ve kızı Su Diana Ergezen ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ün, "16 Aralık 2022... Ne müthiş serüvendi ama..." dedi.
Sözlerine Ün, şöyle devam etti: "Tüm süreçte yanımızda olan ben ne desem kendisini kelimelere sığdıramayacağım doktorumuz kıymetli dostumuz Burçin Karakuş, A'dan Z'ye tüm personeliyle bu anı kurumlarında yaşadığım için iyi ki diyeceğim Medipol Çamlıca Hastanesi sizlere ne kadar teşekkür etsem az... Ve hayatımın aşkı Doğaç Ergezen... İyi ki..."
YAĞMUR ÜN KİMDİR?
Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.
Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.
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