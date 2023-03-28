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Yağmur Tanrısevsin’in Yeni Projesi Belli Oldu
Yağmur Tanrısevsin’in başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası'nın dizisinden sonra setlere dönüş projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Saklı Kalsın dizisiyle anlaştı. İşte haberin detayları...
Yağmur Tanrısevsin’in Kalp Yarası'nın ardından hangi projeyle dizi setlerine döneceği merak konusuydu. Oyuncu, sonunda kararını verdi.
Tanrısevsin O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği Saklı Kalsın dizisiyle anlaştı. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı diziyi Ayşe Üner Kutlu yazıyor. Başarılı oyuncu dizide Hilal karakterini canlandıracak. 26 bölüm olarak tasarlanan dizide Şükrü Özyıldız Onur, Esra Bilgiç ise Ece rolüne hayat verecek.
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