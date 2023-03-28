Yağmur Tanrısevsin’in Yeni Projesi Belli Oldu

Yağmur Tanrısevsin’in Kalp Yarası'nın ardından hangi projeyle dizi setlerine döneceği merak konusuydu. Oyuncu, sonunda kararını verdi.

Tanrısevsin O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği Saklı Kalsın dizisiyle anlaştı. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı diziyi Ayşe Üner Kutlu yazıyor. Başarılı oyuncu dizide Hilal karakterini canlandıracak. 26 bölüm olarak tasarlanan dizide Şükrü Özyıldız Onur, Esra Bilgiç ise Ece rolüne hayat verecek.