Yağmur Tanrısevsin'den Aşk Açıklaması

Bir dijital platformla el sıkışan Yağmur Tanrısevsin, Temmuz ayında başlayacak olan çekimlerden dolayı heyecanlı olduğunu ve projenin romantik komedi olduğunu söyledi.

Kendi kurmuş olduğu seramik atölyesinde kendisini çok huzurlu hissettiğini belirten sanatçı, sinema filminden sonra sergi açacağını da müjdeledi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA NEDEN PAYLAŞMAMAYIM?"

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sürekli çıkan aşk dedikoduları hakkında da konuşan oyuncu, “Daha öncede yakın arkadaş olduğumuzu söylemiştik. Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım” açıklamasını yaptı.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir.

Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir-Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi sonrası Mahmut Kırmızıgül, babasının yanında büyüdü.