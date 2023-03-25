Flaş HaberYağmur Tanrısevsin'e Hırsız Şoku
Son Dakika
Yağmur Tanrısevsin'e Hırsız Şoku
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Tanrısevsin dün akşam kabus dolu bir gece yaşadı.
Başarılı oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Akatlar’daki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin hemen polise haber verdi.
Güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine koşan Tanrısevsin karşılaştığı manzara karşısına şoke oldu. Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti. Polis olay yerinde inceleme başlattı. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Sakaryaspor
|27
|49
|4. Pendikspor
|26
|47
|5. Keçiörengücü
|27
|47
|6. Rizespor
|25
|46
|7. Manisa FK
|26
|42
|8. Bodrumspor
|26
|41
|9. Boluspor
|26
|41
|10. Bandırmaspor
|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Altay
|27
|25
|14. Adanaspor
|27
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13