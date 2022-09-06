Son Dakika
Wilma Elles restorana ortak oldu
Başarılı oyuncu Wilma Elles Beşiktaş’ta bulunan ve yeni açılan Cheesy Peasy isimli restorana ortak oldu.
İş insanı Sebahattin Sonak ile el sıkışan güzel oyuncu Wilma Elles, yeni mekanında bundan sonra mutfakta kendi marifetlerini sergileyecek.
Güzel oyuncu restaurantta aynı zamanda çekilecek olan bazı sahnelere de yer verecek.
Önümüzdeki günlerde açılış yapmaya hazırlanan güzel oyuncu iş ortağı Sebahattin Sonak ile iyi anlaştıklarını dile getirdi.
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parçalı az bulutlu
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|13
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|5
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|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
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|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
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|5
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|4
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|3
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|1
|18. Ümraniye
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|4
|1
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|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
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|3
|9
|3. Keçiörengücü
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|7
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|3
|5
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|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0