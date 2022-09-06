Wilma Elles restorana ortak oldu 

İş insanı Sebahattin Sonak ile el sıkışan güzel oyuncu Wilma Elles, yeni mekanında bundan sonra mutfakta kendi marifetlerini sergileyecek.

Güzel oyuncu restaurantta aynı zamanda çekilecek olan bazı sahnelere de yer verecek.

Önümüzdeki günlerde açılış yapmaya hazırlanan güzel oyuncu iş ortağı Sebahattin Sonak ile iyi anlaştıklarını dile getirdi.

