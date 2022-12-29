Wilma Elles'in Başı Dertte

haberine göre; Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı diziyle ünlenen Kerem Göğüş’le davalık oldu. Elles ile Göğüş’ün 7 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayan Wilma Elles ile Kerem Göğüş ayrılma kararı aldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ınine göre; Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı diziyle ünlenen Wilma Elles , ikiz çocuklarının babası’le davalık oldu. Elles ile Göğüş’ün 7 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayanile Kerem Göğüş ayrılma kararı aldı.

Çocuklarının masraflarını tek başına karşıladığını iddia eden oyuncu, Göğüş’e açtığı nafaka davasını kazandı. Elles, bu kez de Kerem Göğüş’ün kendisini telefon ve mail yoluyla rahatsız ettiğini öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

"ACILAR İÇİNDE KAN KUSARAK KANSER OL"

Kerem Göğüş’ün tacize varan aramalarından dolayı müvekkilinin huzur ve sükûnetinin kalmadığını dilekçesinde belirten Wilma Elles’in avukat eşi Mehmet Şah Çelik, şu ifadelere yer verdi: “Müvekkil annesini 2016 yılında kaybetmiştir. Kerem Göğüş de müvekkile attığı mesajda, ‘Her gün, her dakika dua edeceğim kanser olman için. Acılar içinde kan kusarak kanser ol’ şeklinde ağır hakaretlerde bulunmuştur.”

Talebi haklı bulan mahkeme, Kerem Göğüş’ün 2 ay süreyle Wilma Elles’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.