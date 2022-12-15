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Wilma Elles Evlendi 

Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Wilma Elles, evlendi. İşte haberin detayları... 

Magazin 15.12.2022, 16:02 15.12.2022, 16:05 sercan
Wilma Elles Evlendi 

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle ünlenen Wilma Elles, evlendi. Uzun süre Kerem Göğüş ile aşk yaşayan ve bu birlikteliğinden Milat ve Melodi adında ikiz çocuklarını dünyaya getiren Alman oyuncu, nikah masasına oturdu. Elles, Avukat Mehmet Şah Çelik İzmir'de evlendi. Çift, geçtiğimiz ay aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti. (2. Sayfa),

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles, 18 Ekim 1986'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk , musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Türkiye'nin, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanıdığı Wilma Elles Türk vatandaşı oldu. Alman oyuncu Türk vatandaşlığına kabul edilir edilmez aldığı yeni kimliğini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Wilma Elles 2013-2014 yılında TRT1'de Gurbette Aşk dizisinde başrol karaktere Helga oynamıştır ve 2015 yılında Filinta Anita ajan rolüyle ekrana gelmiştir. 2016'dan itibaren ATV kanalında Yeter dizisinde başrol karakterlerinden İdil karakterine hayat vermiş son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterine hayat vermektedir.

Wilma Elles'in Filmografisi

Arka Sokaklar (2019-2020) Nadya
Yeter (2015) İdil
Senden Bana Kalan (2015) Emma
Emicem Hospital (2015)
Filinta 2015 Anita Von Wilhelm
Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)
Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa
Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013
Kahireli Palas 2013
Laz Vampir Tirakula 2012
Çanakkale Ruhu 2012
Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline
Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz
Spurlos verschwunden,2010, Sat1
Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly
Das dicke Ding,2010, Sony Pictures
Stumme Schreie,2010, Signe Lanz
Türk Usulü, 2008, Maria
Evercall, 2008, Dr. Energy
Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina
Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck
Das Weinen davor,2007, Kika
Soko Köln, 2007, Frau Reese
Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte
Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee
One day lovers, 2007, Sylvia
Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel
Satan Claus, 2007, Jessica Krank
Das Spielzeug, 2007, Van
Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin
Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne
Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina
Zeltgeflüster, 2007, Fiona
Kill or be killed, 2007, Sibyll
Speak my language, 2006, Natascha
Ich und die Anderen, 2006, Nicky
Fairy Tell, 2006, Therapeutin
Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne
Das Puppenspiel, 2005, Puppy

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