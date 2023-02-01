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Will Smith ve Martin Lawrence Bad Boys 4’un Yolda Olduğunu Duyurdu!
İlki 1995 yılında seyirci ile buluşan ve dünya çapında gişe rekorları kıran Sony Pictures yapımı Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.
İlk filmi 1995'te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence, Instagram hesabında paylaştıkları videolarla dördüncü filmin geleceğini resmi olarak duyurdu.
İlk filminin ardından 2003 yılında “Bad Boys II”, 2020’de “Bad Boys for Life” ile seyirci ile buluşan gişe rekortmeni serinin, dördüncü filminin çekilip çekilmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. İnstagram videosunda bir araya gelen iki ünlü oyuncu, resmi olarak Bad Boys 4’un geleceğini takipçileriyle paylaştı. Filmin hayranlarında ve aksiyon severlerde heyecan uyandıran paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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