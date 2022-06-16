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Watsons Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül gecesinde yıldızlar geçidi!

  8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, cemiyet hayatından birçok ünlü isim, basın mensubu ve influencerın katılımıyla 15 Haziran Çarşamba akşamı Swissôtel The Bosphorus - Istanbul’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Bu özel gecede 7 farklı kategoride ödül alan ünlü isimler Nilperi Şahinkaya, Didem Soydan, Mine Tugay, Zeynep Tosun, Önder Tiryaki, Saadet Özkan (Saadet Öğretmen) ve Zuhal Olcay oldu.

Magazin 16.06.2022, 22:55 Emrah
Watsons Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül gecesinde yıldızlar geçidi!

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım sektöründe trendlere yön veren ve ilklere imza atan Watsons Türkiye’nin, bu yıl sekizincisini düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül gecesinde yılın en iyi ürünleri ve başarıları, güzellikleri ve stilleri ile öne çıkan ünlü isimler ödüllendirildi. 


 
Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyi”lerinin belirlendiği 8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 25 farklı kategoride 137 aday ürün müşteriler, influencerlar ve basın mensupları tarafından oylandı. 1 milyona yakın oy kullanılarak belirlenen ve kategorilerinde en çok oy alan ürünler “Yılın En İyi Ürünü” olmaya hak kazandı. 
 
Burcu Esmersoy ve İbrahim Selim’in sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde ikilinin arasında yaşanan birbirinden eğlenceli diyaloglar davetlilere keyifli anlar yaşattı. 

Ödül töreni gecesinde yılın en iyi ürünleri ödüllerinin sahibi olurken; başarıları, güzellikleri ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 7 farklı kategoride ödülleriyle buluştu. 

1.    Nilperi Şahinkaya - “En Güzel Cilt Ödülü”
2.    Didem Soydan - “En Güzel Göz Ödülü”
3.    Mine Tugay - “En Güzel Saç Ödülü”
4.    Zeynep Tosun - “En Stil Designer Ödülü”
5.    Önder Tiryaki - “Yılın Makyaj Artisti Ödülü” 
6.    Saadet Özkan (Saadet Öğretmen) - “İlham Veren Kadın Ödülü” 
7.    Zuhal Olcay - “Sonsuz Başarı Ödülü” sahibi oldu. 

Watsons Harikalar Diyarı konseptiyle tasarlanan büyüleyici gecede davetliler karnaval havasında bir kortej eşliğinde karşılandı. Gece, Tarık Sezer'in Voice orkestrası eşliğinde piyano sanatçısının performansı ile başladı. Açılış show’unda Deniz Yiğiter'in bale performansı ve hemen ardından Nebi Birgi’nin Deniz Yiğitler’e katılarak sergilediği sahne performansı   göz kamaştırdı. Baran Yüksel ve ekibinin muhteşem Renkli Show’u geceyi benzersiz kılan performanslardan biri oldu. Değerli Ressam Emel Ülüş'un yaratıcı vücut boyaması ile birleşen birbirinden yetenekli dansçıların performansı, tüm davetlilere gerçek dünyada harikalar diyarını yaşattı. Melek Yel ve ekibinin flamenko performansıyla ödül gecesinde İspanyol rüzgarları esti.


 
Gecenin sürpriz ismi ünlü rapçi Ceza oldu. Sahnede en sevilen şarkılarıyla davetlileri coşturan Ceza, ödül gecesine damga vurdu. Geceye damga vuran bir diğer isim ise son dönemlerin popüler dizisi Pera Palas’ta Bir Gece Yarısı’nın koreografisini de yapmış olan ünlü koreograf ve sanat yönetmeni Nebi Birgi oldu. Nebi Birgi, gecede sergilediği Zeki Müren performansı ile tüm davetlilere muhteşem bir nostalji yaşattı. Ödüllü oyuncu ve sanatçı Nebi Birgi'nin Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’ne özel hazırladığı "Happy" performansı ve kareografisi geceye damga vurdu. Son olarak gece, “Sonsuz Başarı” ödülünü alan Zuhal Olcay’ın unutulmaz sahne performansıyla sona erdi.
 
Gecede Watsons Özel Ödülü Alan Ünlü İsimler 
1.    En Güzel Cilt: Nilperi Şahinkaya        
2.    En Güzel Göz: Didem Soydan
3.    En Güzel Saç: Mine Tugay
4.    En Stil Designer: Zeynep Tosun
5.    Yılın Makyaj Artisti: Önder Tiryaki
6.    İlham Veren Kadın: Saadet Özkan
7.    Sonsuz Başarı: Zuhal Olcay

#Watsons Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri #Nilperi Şahinkaya #Magazin #Snobmagazin
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