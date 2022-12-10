Ünlü oyuncu Volkan Severcan, dede oldu. Sanatçı, kızı Melis Severcan'ın doğumundan sonra hastane odasından çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, hayranlarına duyurdu. Selfie yaptığı anı yayınlayan Severcan, "Çok şükür Masal'ımız dünyaya geldi... Bugünden itibaren 'dede' ünvanımı dört bir yana duyururum. Hoş geldin Masal'ım. Canım kızım Melis'im.... Canım Oğlum Canset'im yepyeni bir sayfa artık hayatınızda... Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Canım karım, bir tanem, anneannem Müge Severcan... Canım dünürlerim Meyser Yavuz ve Vedat Yavuz ve dahi biricik kızları Gülfem Yavuz herkesi yürekten tebrik ediyorum. Allah; mutluluklarını daim etsin, Masal'ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin. Amin" diye yazdı.