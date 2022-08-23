Volkan Konak'ı müzik mahkemesine vereceğim
Terapi isimli şarkısı ile müzik listelerinde zirveyi zorlayan Sultan Bozkurt, geçtiğimiz gün Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda Davutlar plajında sahneye çıktı.
Sultan Bozkurt, tatilcilere coşkulu dakikalar yaşattı. Terapi şarkısının remiks versiyonunun da ilk kez görücüye çıktığı sahne performansında şarkıcı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Sıcak havaya rağmen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda seyircilerden biri Sultan Bozkurt'a şarkı arasında seslenerek "Bu sıcağın sorumlusu sensin, çünkü sen bir güneşsin" şeklinde iltifat ederken, şarkıcı bu iltifata gülücüklerle karşılık verdi.
Yazın Şarkısı "Terapi"dir
Konserin ardından röportaj veren Sultan Bozkurt, bu yaz müzik listelerinde hızla yükselen ve radyolarda en çok çalan şarkılardan biri olan "Terapi" nin yazın şarkısı olduğunu söyledi. Bir basın mensubunun "Geçtiğimiz gün Volkan Konak da aynı açıklamayı yaptı, yazın şarkısının kendisinin şarkısı olduğunu söyledi" demesi üzerine gülümseyen şarkıcı şöyle konuştu: Volkan Ağabey "Terapi" yi dinlememiş sanırım. Kendisinden ricam şarkımı lütfen dinlesin. Onu müzik mahkemesine vereceğim. Yazın şarkısı "Terapidir." diye gülümseyerek esprili bir yanıt verdi.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0