Volkan Konak'ı müzik mahkemesine vereceğim

Sultan Bozkurt, tatilcilere coşkulu dakikalar yaşattı. Terapi şarkısının remiks versiyonunun da ilk kez görücüye çıktığı sahne performansında şarkıcı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Sıcak havaya rağmen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda seyircilerden biri Sultan Bozkurt'a şarkı arasında seslenerek "Bu sıcağın sorumlusu sensin, çünkü sen bir güneşsin" şeklinde iltifat ederken, şarkıcı bu iltifata gülücüklerle karşılık verdi.

Yazın Şarkısı "Terapi"dir

Konserin ardından röportaj veren Sultan Bozkurt, bu yaz müzik listelerinde hızla yükselen ve radyolarda en çok çalan şarkılardan biri olan "Terapi" nin yazın şarkısı olduğunu söyledi. Bir basın mensubunun "Geçtiğimiz gün Volkan Konak da aynı açıklamayı yaptı, yazın şarkısının kendisinin şarkısı olduğunu söyledi" demesi üzerine gülümseyen şarkıcı şöyle konuştu: Volkan Ağabey "Terapi" yi dinlememiş sanırım. Kendisinden ricam şarkımı lütfen dinlesin. Onu müzik mahkemesine vereceğim. Yazın şarkısı "Terapidir." diye gülümseyerek esprili bir yanıt verdi.