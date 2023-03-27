Video Mesajların Yıldızı Ferhat Göçer!

Sevdiklerine sürpriz yapmak ve güzel dileklerini iletmek isteyenler olduğu gibi hayran oldukları isimlerle canlı olarak bir araya gelmek isteyenlere de eşsiz bir imkan sağlayan Popile’de son dönemin yıldızı Ferhat Göçer oldu. Göçer, sevenlerine unutulmaz bir anı bırakırken, kazandığı gelirin bir kısmını da başta Haçiko olmak üzere derneklere ve STK'lara bağışlıyor.

Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler Popile’ye ulaşıyor. İşte en çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler;

Ferhat Göçer: 2.000 TL

Serdar Ortaç: 1.500 TL

Saba Tümer: 1.500 TL

Şafak Sezer: 1.100 TL

Tamer Karadağlı: 1.010 TL

