Son Dakika
Video Mesajların Yıldızı Ferhat Göçer!
Oyuncular, müzisyenler, dijital içerik üreticileri ve futbolcular gibi, ünlüler dünyasından yüzlerce isminin yer aldığı kişiselleştirilmiş video platformu Popile’ye olan ilgi her geçen gün artıyor.
Sevdiklerine sürpriz yapmak ve güzel dileklerini iletmek isteyenler olduğu gibi hayran oldukları isimlerle canlı olarak bir araya gelmek isteyenlere de eşsiz bir imkan sağlayan Popile’de son dönemin yıldızı Ferhat Göçer oldu. Göçer, sevenlerine unutulmaz bir anı bırakırken, kazandığı gelirin bir kısmını da başta Haçiko olmak üzere derneklere ve STK'lara bağışlıyor.
Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler Popile’ye ulaşıyor. İşte en çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler;
Ferhat Göçer: 2.000 TL
Serdar Ortaç: 1.500 TL
Saba Tümer: 1.500 TL
Şafak Sezer: 1.100 TL
Tamer Karadağlı: 1.010 TL
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Rizespor
|26
|49
|4. Sakaryaspor
|27
|49
|5. Pendikspor
|26
|47
|6. Keçiörengücü
|27
|47
|7. Bodrumspor
|27
|42
|8. Manisa FK
|26
|42
|9. Boluspor
|26
|41
|10. Bandırmaspor
|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|27
|25
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13