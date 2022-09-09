Venedik’te yıldızlar geçidi
Bu yıl 79. kez düzenlenen Venedik Film Festivali’nin en gözde davetlerinden birine Emir Uyar oteli Kempinski San Clemente Palace’ta ev sahipliği yaptı. Tüm geliri AMFAR’a (AIDS Araştırma Vakfı) bağışlanan davet dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleşti.
İki gün süren davet, Kempinski San Clemente Palace’da AMFAR LUNCHEON etkinliği ile başlayıp ikinci gün Venedik Tersanesi Arsenale’de AMFAR Gala ile devam etti.
Casey Affleck, Sara Sampaio, Edgardo Osorio ve Heather Graham’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin katıldığı Red Sea International Film Festivali kapsamında, Türk yönetmen Ferhan Özpetek “Courage Honore” ödülünü aldı. Ellie Golding’in sahne aldığı davette Simon Pury tarafından gerçekleştirilen açık arttırmada üç milyon Euro gelir elde edildi.
Condé Nast tarafından Venedik’in en iyi oteli seçilen Kempinski San Clemente Palace, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, George Clooney, Sharon Stone, Johnny Depp, Emma Watson, Orlando Bloom, Ciara Wilson, Jude Law, Vanessa Bryant, Matt Damon, Demi Moore, Arnold Schwarzeneger, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızların tercihi oldu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0