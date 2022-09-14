Venedik'i Salladı! Pozları Olay Oldu

Göğüs dekolteli büstiyeri, mini şortu ve marka yüzü olduğu Roberto Bravo için hazırladığı Attach koleksiyonunda yer alan yer alan tasarımlarla poz veren Gökçe Bahadır, adeta gözleri kamaştırdı.

Doğal güzelliği ve fit haliyle büyüleyen ünlü oyuncu, hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında; 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gökçe Bahadır, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

İlk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler’dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix’de yayınlanan Kulüp projesidir.

GÖKÇE BAHADIR ÖZEL HAYATI

Gökçe Bahadır, 25 Şubat 2022'de müzisyen Emir Ersoy ile evlenmiştir.