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Vedat Alçay'dan rekor şarkı
Pop müziğinin genç sesi Vedat Alçay, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Anam Babam' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı.
Yakın zamanda da çıkardığı yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Gülüşlerine Hayranın' şarkısı ile 300 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan Vedat Alçay, iki şarkısıyla birden trendlerde yerini alarak farkını gösterdi.
'ANAM BABAM' VE 'GÜLÜŞLERİNE HAYRANIM' İLE SOSYAL MEDYA REKORU KIRDI
Söz ve müziği kendisine ait olan 'Gülüşlerine Hayranım', 'Anam Babam', şarkısının binlerce kişi tarafından paylaşılması sosyal medya içeriklerinde en çok tercih edilen şarkıları ve clup ve eğlence yerlerinin yaz aylarında en çok dinlenilen şarkıları haline geldi.
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