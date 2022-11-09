Varol Yaşaroğlu kanserli çocuklara Mirket ile destek verdi

Sanatçı Varol Yaşaroğlu’nun Simple Dükkan'a bağışladığı Kral Şakir Ailesi'nin Mirket karakteri oyuncağının tüm satış geliri ise Kerem Aydınlar Vakfı’nın yanı sıra ‘Kansersiz Yaşam Derneği’ne kanserli hastaların tedavisi için bağışlanacak.

Simple Dükkan’nın sosyal sorumluluk temalı ilk konsept mağazası Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde hizmete girdi. İçerisinde tüm Modern Çağdaş Türk Sanatçılarının eserlerinden oluşan tasarım ürünlerin, özel hediyelik eşyaların, yerli ve yabancı hastalara hitap edebilecek özgün bir kütüphanenin bulunduğu Simple Dükkan, zengin bir ürün çeşitliliğine sahip. Ziyaretçiler online olarak ya da mağazaya giderek kendilerine ve sevdiklerine hediye alabilecekleri gibi, hastaları için de diledikleri ürünü satın alıp geçmiş olsun dilekleriyle odalarına gönderebilecekler.

‘’SİMPLE DÜKKAN ATAŞEHİR’İN AÇILIŞI ÇOCUKLARIN KEYİF DOLU ANLARIYLA ŞENLENDİ’’

Simple Dükkan’ın Türkiye’deki ilk mağazasının açılışı Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nin sosyal alanında, keyifli bir etkinlikle gerçekleşti. Sanatçı Varol Yaşaroğlu çocuklar için bir çizim atölyesi hazırlayarak çocuklara keyif dolu dakikalar geçirtti. Kral Şakir’in ana karakterlerinin çizildiği etkinlikte katılımcılar, Simple Dükkan Projesi için merak ettiği sorularının cevabını alırken bir yandan da hasta yakınları için alışveriş yaparak Kerem Aydınlar Vakfı ve Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışta bulunmuş oldular.

Mehmet Ali Aydınlar’ın kızı Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan isimler arasında; Varol Yaşaroğlu, Zeynep Yılmaz, Begüm Özer, Aslı Çini, Esra San, Seda San Güler, Arzu Vatansever Kayar, Melis Özer gibi isimler yer aldı.



