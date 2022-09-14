Vapurda Mutluluğa 'Evet' Dediler

Cumartesi akşamı Le Vapure Magic isimli vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren Ömer Öztürk-Melis Tekin çiftinin bu mutlu günlerine aile büyükleri de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen düğünde Ömer Öztürk’ün mavi damatlığı davetlilerin beğenisini topladı.

"BUGÜNE KADAR YAŞADIKLARIM..."

Nikah merasiminden sonra konuşan ünlü sunucu ‘’Bugüne kadar yaşadıklarım okyanusu geçmek gibiydi, lakin şimdi limandayız" dedi.

ÖMER ÖZTÜRK KİMDİR?

TRT Haber'de yayınlanan 'Vapurda Çay, Simit, Sohbet' programının yapımcısı ve sunucusu Ömer Öztürk, 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 2003 yılında yayınlanan 'Biri Bizi Gözetliyor' programında yarışmacı olarak yer aldı. Aslen Eskişehirli olan ünlü sunucu, iletişim fakültesinden mezun oldu.

Ömer Öztürk, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyesidir.

Ömer Öztürk, 2022'de Melis Tekin ile nikah masasına oturdu.