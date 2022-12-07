Uzaylı lakabı bana zarar verdi

Yıllara meydan okuyan duruşu ile gençlere örnek olan Mustafa Topaloğlu yaptığı samimi açıklamalarla yeri geldi güldürdü yeri geldi düşündürdü. Türkiye’de Müzik anlamında bir devrime imza atan Prestij Müziği kuran ve birçok ismin ünlü olmasında büyük emeği olan Topaloğlu o günlere ait bilinmeyenleri Özlem Esra Ada’ya anlattı.

PRESTİJ MÜZİĞİN BİNASINI SELAMİ ŞAHİN’DEN 10 LİRAYA ALDIM

Müzik dünyası için çok önemli bir şirket olan ve bir çok star yetiştiren prestij müziğin kuruluş döneminden bahseden Topaloğlu ‘ şirketin kurulduğu binayı o zamanlar Selami Şahin’den 10 liraya aldığını ve Selami Şahin’in de itiraz etmeden kabul ettiğini söyledi.

KARDEŞİM TARAFINDAN HİSSELERİME EL KOYULDU

Prestij müziği kurduğu ve sonrasında kardeşi Hilmi Topaloğlu tarafından çok dağıttığı için hisselerine el koyulduğunu söyleyen Mustafa Topaloğlu "Bir gün şirkete gittim ve o şirketin artık benim olmadığını hisselerime öz kardeşim tarafından el koyulduğunu öğrendim durdum sağa sola baktım döndüm arkamı çıktım gittim. Sonrasında o da pişman oldu hasta olduğu dönemde abi geri gel tekrar şirketin başına geç dedi ama ben bir kere çıktığım yere bir daha dönmem. Hakkımı da helal ettim" dedi.

ÖZCAN,MAHSUN,ALİŞAN HEPSİ İÇİN OLMAZ DEDİLER AMA BEN İNANDIM

Prestij müzik dönemi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yapan Topaloğlu o dönemle ilgili de "Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül ve Alişan için bunlardan olmaz boşuna uğraşmayın dediler ama ben biliyordum onların büyük starlar olacağını inandım onlara ve başardılar. Mahsun benim için çok daha özeldir çünkü Mahsun vefalıdır, sevgisi samimidir ama öbürleri öyle değil" şeklinde konuştu.

UZAYLI LAKABI BANA ZARAR VERDİ

Yıllardır müzik piyasasında ‘uzaylı’ lakabıyla anılan şarkıcı Mustafa Topaloğlu bu lakabın kendisine zarar verdiğini ve yıllardır sanat hayatında yaptığı hit şarkıları ve kariyerini silip attığını insanların artık onunla dalga geçecek seviyeye geldiğini söyleyerek dert yandı.