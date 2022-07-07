Utangaç Aşıklar! Mekandan Ayrı Ayrı Çıktılar

Oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor.

Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'daki bir mekana Metin Şen ile görüşmeye geldi.

Toplantıya sevgilisi ile birlikte el ele katılan Antebi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Çift, böylelikle haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

BU KEZ BİRLİKTE POZ VERMEDİLER

İkili, bu kez Yeniköy’de bulunan bir mekanda görüntülendi. Aşıkların yanında Antebi’nin kızı Mila’da vardı. Tuvana Türkay yemek boyunca Mila ile sık sık sohbet etti. Çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrenen sevgililer, bu kez birlikte poz vermekten kaçındı.

Mekandan ilk çıkan Tuvana Türkay oldu. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sessiz kalan oyuncu, oradan hızlıca uzaklaştı.

SORULAR YANITSIZ KALDI

10 dakika sonra mekan kızı Mila ile çıkan Antebi’de soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu.

"CİCİ ANNE TUVANA"

Tuvana Türkay’ı görenler ise “Cici Anne Tuvana” yorumunda bulundu.

Gözler ise İzzet Antebi’den boşanan Mila’nın annesi Didem Sarı’ya çevrildi. Didem Sarı’nın nasıl bir yorum yapacağı ise merak konusu oldu.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur. Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir.