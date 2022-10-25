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Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, perşembe günü Zincirlikuyu'dan uğurlanacak.

Magazin 25.10.2022, 22:47 25.10.2022, 22:54 Emrah
Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. 

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç 18 Şubat 1925'te İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak görev aldı. 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.

TÜRK TELEVİZYONCULUĞUNDA İLKLERİN İSMİ OLDU

Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in ismi oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu.
Aydın Engin'le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı adlı kitapta toplanarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sunulmuştur. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır.
 
 

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