Usta oyuncu Beyti Engin akademi kurdu

ASM Akademi ve Doğuş Üniversitesi güçlerini birleştirdi. Akademi; eğitmen ve oyuncu Beyti Engin'in oyunculuk eğitimi üzerine geliştirdiği yenilikçi yaklaşımı esas alarak sinema ve televizyon sektörüne yeni yetenekler kazandıracak. ASM Akademi, psikoloji ve nörobilim alanında yapılan araştırmalara dayanan özgün müfredatı ve uzman eğitmen kadrosuyla öğrenci yetiştirecek.



İŞTE UZMAN EĞİTMEN KADROSU



ASM Akademi’ye kayıt olan öğrenciler; Aşkın Şenol, Beyti Engin, Bedir Bedir, Bihter Dinçel, Burak Sayın, Dilek Tekintaş, Deniz Koloş, Koray Tarhan, Gamze Topuz, Mehmet Ertansel, Hakan Karsak, Sefa Tantoğlu, Selen Domaç, Şenol Sönmez, Tuğçe Karaoğlan, Tuluğ Tırpan, Özlem Tokaslan, Pınar Ataer ve Ulvi Arı’dan oyunculuk eğitimi alacak. Ayrıca düzenlenecek workshop’larda uzman ve ünlü konuklar da öğrencilerle bir araya gelecek.

EĞİTİM SİSTEMİNİ GÜNCELLEDİK

Beyti Engin, ASM Akademi’yle ilgili şunları söyledi: “Türkiye tarihinde oyuncuya olan ihtiyaç hiç şimdiki kadar fazla olmamıştı. Çünkü sinema ve televizyon ile birlikte dijital sektör de çok büyük bir ivme ile büyüdü. Ancak maalesef yeni oyuncular deneyimsiz. Türkiye’de oyunculuk eğitimi müfredatı genel olarak 1940’larda, 1950’lerde yerli ve yabancı birçok tiyatro insanının emekleriyle şekillendirilmiş bir sistem. Oysa günümüzde tiyatro algısı bile çok değişti. ASM Akademi’de Türkiye’nin önde gelen eğitmenlerinden oluşan muhteşem bir kadromuz var. Biz sistemi sanatın, bilimin ve teknolojinin ışığında güncelleyip katılımcıların yeni beceriler elde ederek hem öğrenip hem deneyim kazanabilecekleri yeni bir alternatif eğitim modeli olarak tasarladık.”

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Sadece yeni yetenekler değil, uzman eğitmenler de yetiştirmeyi amaçlayan ASM Akademi, gelişen sinema televizyon sektörüne yeni bir soluk, yepyeni imkânlar ve fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Kariyerini medyanın uzmanlaşmış isimlerinden eğitim alarak şekillendirmek isteyenler için kayıtlar devam ediyor.