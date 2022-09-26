Usta oyuncu ameliyat oldu! 42 yıllık dostu ziyaret etti

Talat Bulut, tıkanan aort damarı açılan ve aort kapağı değiştirilen yakın dostu Mehmet Esen'i hastanede ziyaret etti.

Usta oyuncu ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bulut, altına "Bu dostluk 42 yıllık... Bugün çok sağlıklı görünüyorsa, çok riskli ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza borçluyuz. Ömrün uzun olsun." notunu düştü.

