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Usta oyuncu ameliyat oldu! 42 yıllık dostu ziyaret etti
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu Mehmet Esen, ameliyat oldu. Talat Bulut 42 yıllık dostunu hastanede ziyaret etti.
Talat Bulut, tıkanan aort damarı açılan ve aort kapağı değiştirilen yakın dostu Mehmet Esen'i hastanede ziyaret etti.
Usta oyuncu ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bulut, altına "Bu dostluk 42 yıllık... Bugün çok sağlıklı görünüyorsa, çok riskli ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza borçluyuz. Ömrün uzun olsun." notunu düştü.
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