Uraz Kaygılaroğlu'nun Ojeli Tırnaklarını Görenler Şaştı Kaldı!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Kaygılaroğlu bugün yine ojeli tırnaklarıyla görüntülendi.

Asansörde selfie çeken Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklerde oje akımı mı başlıyor?", "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş" ve "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?" yorumlarında bulundu.

Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı yazıda Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına neden oje sürdüğünü açıklamıştı.

İşte Arif Hür'ün 20 Mayıs 2022'de kaleme aldığı o yazı:

"Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, tırnakları oje sürdüğü için sevenlerini ikiye böldü. Kaygılaroğlu'nun oje sürmesine saygı duyanlar kadar eleştirenlerde oldu. Kaygılaroğlu'nun, gençleri eşcinselliğe özendirebileceği öne sürüldü.

Ama işin aslı bambaşka çıktı...

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı Ada'nın isteği üzerine oje sürmüş. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Kaygılaroğlu'nun tek amacı kızını mutlu edebilmekmiş. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra Kaygılaroğlu'na yönelik eleştirilerin dozunun azalacağını düşünüyorum.

Bu arada Mic.com’un araştırmasına göre erkeklerde oje sürme olayı yeni değil, beş bin yıllık tarihi varmış. İsa’dan önce 3200 yılından kalma tabutlar incelendiğinde erkeklerin oje sürdüğü ortaya çıktı. Çin’de ve Mısır’da üst sınıflar cins ayrımına bakmaksızın oje sürerlermiş.

Geçtiğimiz yıllarda da Brad Pitt, Johnny Depp, Harry Styles, Kurt Cobain ve Vic Mensa gibi yıldızlarda tırnaklarına oje sürmüşlerdi..."

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat vermiştir. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. En son Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun Ada adında bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.