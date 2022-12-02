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Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında şok gerilim!

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün gece yapılan törenle gerçekleşti. Yılın oyuncusu ödülünü alan Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın bir tavrına çok sinirlendi. İşte detaylar...

Magazin 02.12.2022, 10:38 02.12.2022, 10:57 arif hür
Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında şok gerilim!

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"  sahiplerini buldu. Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, önce övgü dolu sözler söyledi, daha sonra ise ünlü şovmene sitem etti. Konuşması sırasında Cem Yılmaz ile sunucu Tansel Öngel gülmeleri Kaygılaroğlu'nu rahatsız etti.

Ödül töreninde gerginlik! Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ı azarladı

"CİDDİ BİR ŞEY ANLATIYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde feci bir kaza geçirmiş ve resmen ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.

Ödül konuşmasında konuya ilişkin açıklama yapan Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti.

Bunun üzerine Kaygılarıoğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşını azarladı. (tv100)

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat vermiştir. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. En son Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun Ada adında bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.

#Uraz Kaygılaroğlu #Cem Yılmaz #snob magazin #Magazin #GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri
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