Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, stiliyle damga vurdu.

Ünlü oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Şişmiş hissediyorum" diye yazdı.

Kombiniyle kısa sürede gündem olan Kaygılaroğlu mesaj yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar beğenirken, bazı ise beğenilmedi.

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da Kaygılaroğlu'nun stilini rapçi Sefo'ya benzetti.