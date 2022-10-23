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Uraz Kaygılaroğlu'ndan şaşırtan itiraf

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hakkında merak edilenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı.

Magazin 23.10.2022, 13:37 23.10.2022, 13:43 Emrah
Uraz Kaygılaroğlu'ndan şaşırtan itiraf

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Düvenci, Kaygılaroğlu’na hayatının nasıl gittiğini ve kendisini nasıl hissettiğini sorarak programa başladı.

"FİZİKSEL DEĞİŞİM BENİM İÇİN DE ŞOK EDİCİ OLMUŞTU"

Kaygılaroğlu, “İstediklerimi yaptığım, istemediklerimi yapmadığım bir dönemdeyim ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunu planlamadım ama hayal etmiştim. Hayal ettiğim şeyin peşinden gittim” diyerek cevapladı. Düvenci: “Sana hayranlık duyuyorum. Bedensel değişimin, eski eşin Melis ile aranızdaki güçlü iletişim, babalığın ve oyunculuğun hepsi sende nasıl bir farkındalık yarattı?” diye sordu. Ünlü oyuncu, "Melis ile ilk başlarda ufak tefek kavgalarımız olmuştu ama şimdi hem iki arkadaş olarak hem de anne baba olarak sağlıklı ilerlemesi beni çok mutlu ediyor. Fiziksel değişim benim için de şok edici olmuştu” ifadelerini kullandı.

"MORBİD OBEZİTE NOKTASINDAYDIM"

Düvenci'nin “Küçük yaşlardan itibaren mi kilo problemin vardı?” sorusuna Kaygılaroğlu, “Üniversitenin son yıllarında morbid obezite noktasındaydım. Bir kırılma anı oldu ve 21 yaşında 140 kilodayken diyetisyene gitmeye karar verdim. Zayıfladıkça giydiklerimi kendime yakıştırdım. Bende bir yaşam tarzına dönüştü” cevabını verdi.

ÇOK KADINLA BÜYÜMEK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY

Kaygılaroğlu "Ailem beni her konuda destekledi. Ortaya alıp beni hep dinledi, annem, teyzem, anneannem, babaannem... Özgüvenli biri haline geldim. Çok kadınla büyümek çok güzel bir şey. Günlerde büyüdüm ben. Mutfakta büyüdüm. Lafın muhabbetin içinde büyüdüm. Hamamda büyüdüm, hamama gittim babaannemle, termal kaplıcaya gittim falan, görmemem gereken travmatik bir sürü anım var. Böyle bir ortamda büyüdüm" cümleleriye çocukluğunu esprili bir dille anlattı... 

"KIZIM KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN DİYE ÇOK ÇABALADIM"

Düvenci “Kızın ile arandaki ilişkin çok güzel ve paylaşımlarında da görüyoruz” dedi. Ünlü oyuncu, “Önümde örnek bir baba figürü olmadığı için çok zorlandığım zamanlar oldu. Melis bana birlikteliğimizde ve sonrasında çok yardımcı oldu. Boşanma evresinde kızım kendini yalnız hissetmesin diye çok çabaladım” dedi.

Sohbetin devamında Düvenci “Bu kadar ünlü bir şekilde yaşamak sana kendini nasıl hissettiriyor?” sorusunu yöneltti. Kaygılaroğlu “Üniversiteden beri aynı arkadaş grubu içerisindeyim. İnsanların sevgisi çok güzel ama sokağa çıktığın zaman izleniyor olmanın zor tarafları da var. Kendime nereden geldiğimi ve nasıl bir insan olduğumu hatırlatması için bazı noktalar belirledim” dedi.

#Uraz Kaygılaroğlu #Magazin #Snobmagazin
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