Uraz Kaygılaroğlu'ndan Kadir Doğulu'ya Palyaço Göndermesi 

Eşi Neslihan Atagül ile şarkı söyleyen Doğulu, performanlarından sonra yaptığı konuşmayla gündem olmuştu.

Oyuncu, eşi Atagül ile evliliklerinde bir tartışma yaşadıklarını söylemiş ve onu anlatmıştı. Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" demişti.

ÇALINTI İDDİASI

Bu konuşmanın Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Doğulu'nun konuşması Güneş'in 7 Aralık'ta attığı tweet'e benzetilmiş ve Doğulu'nun hikayesinin çalıntı olduğu söylenmişti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapılmıştı.

PALYAÇO HİKAYESİ TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Uraz Kaygılaroğlu'nda fenomen olan 'Palyaço' hikayesini tweet atması dikkat çekti.

Kaygılaroğlu, "Geçmiş zaman İzmir Fuar’dayız. Hava müthiş, güneş tepede. Eğlenceler, şarkılar, şovlar. Bir baktım köşede biri canı sıkkın oturuyor. "Abi dedim hayırdır?". 'Boşver' dedi. "Gel sıkma canını konuşalım" dedim. Yok diyor ama gözyaşları sicim gibi. "Bak gel böyle olmaz" dedim. "Şurada bi palyaço var herkesi güldürüyo, seni ona götüreyim" dedim. Hafifçe doğruldu boynuma bir öpücük bıraktı ve ne dese beğenirsin, "O palyaço benim..." diye yazdı. Kaygılarıoğlu'nu takip eden bazı kullanıcılar, "Kadir Doğulu'ya ince ayar" diye yorumda bulundu.