Unutulmaz gece

Açıldığı günden bu yana dekorasyonu, enfes lezzetleri ve eğlencesiyle adından söz ettiren Ruins Bodrum, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü DJ Kadebostany’i ağırladı. "Songs From Kadebostany" albümü ile çıkış yaptıktan sonra dünya çapında yüzden fazla konser veren Kadebostany, Ruins Bodrum’da muhteşem bir performansa imza attı.

400 VIP'nin katıldığı eğlencede, iki saat setup başında kalan Kadebostany, bitmek bilmeyen enerjisiyle Bodrum’da muhteşem bir gecenin mimarı oldu. Öte yandan eğlenceye, ünlü oyuncu Aslı Mavitan da katıldı. 400 VIP'nin katıldığı eğlencede, iki saat setup başında kalan Kadebostany, bitmek bilmeyen enerjisiyle’da muhteşem bir gecenin mimarı oldu. Öte yandan eğlenceye, ünlü oyuncu Aslı Mavitan da katıldı.