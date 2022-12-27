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Ünlülerin 'Yılbaşı Gecesi'

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi 'Yılbaşı Gecesi'nin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında Can Bonomo-Öykü Karayel, Eser-Berfu Yenenler, Demet Evgar ve Teoman yer aldı. 

Magazin 27.12.2022, 18:06 27.12.2022, 18:27 Emrah
Ünlülerin 'Yılbaşı Gecesi'

Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, dijital platformda yayınlanacak olan film, pandemide bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu yılbaşı gecesi yaşadıklarını mizahi bir dille anlatıyor.

Kadrosunda yer alan Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tuncer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu'nun tam kadro katıldığı gala gecesinde filmin yazarı Gülse Birsel, defalarca seyredilecek eğlenceli bir iş yaptıklarını söyledi. 

"Çok eğlenceli, şarkılı türkülü, defalarca seyredilecek bir film yaptığımızı düşünüyoruz" diyen Birsel, filmlerin eskisi gibi sinemada seyredilmesini istediklerini ancak pandemiden sonra seyircinin yeni yeni salonlara gitmeye başladığını anlatıp şöyle konuştu:

"Sinemaya gitme alışkanlığımız biraz eskisi kadar yok pandemiden sonra. Belki seneye bu değişir ümidimiz de bu. Çünkü biz de sinemada filmlerimiz seyredilsin, alkışlansın ve kalabalık seyirci görsün istiyoruz. Birden fazla sebep var hem bir sinemaya gitme maliyeti, hem orada harcanan para, hem sinema biletleri. Biraz bu sanırım ağır geliyor insanlara. İzleyici sinema gitme alışkanlığını yeni geri edinmeye başlıyor. Seneye tekrara sinema filmleri yapacağız ve sinemada seyircilerle tadını çıkaracağız"

Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında ise Can Bonomo- Öykü Karayel, Eser-Berfu Yenenler, Demet Evgar, Teoman gibi isimler yer aldı. 

BENİM BİR NUMARAM OĞUZHAN KOÇ

Galaya katılarak eşi Eser Yenenler ile objektiflere poz veren Berfu Yenenler, sıkı bir Gülse Birsel hayranı olduğunu söyledi. Eser Yenenler, yeni yılı evlerinde eğlenerek geçireceklerini söyleyip, çocukları için kostüm diktirip Noel Baba olmayı planladığını anlattı. Çocukları için kılıktan kılığa girdiğini belirten Eser Yenenler yaklaşan yeni yılla birlikte planlarını şu sözleriyle anlattı: "Yeni yılda arkadaşlarımızla sakin ev ortamı düşünüyoruz. Çocuklar yatmış olur sonra O Ses Türkiye izleriz herhalde. Bence güzel bir kostümle benden Noel Baba olur. Neden olmasın? Ben bir kostüm diktireyim öyleyse. En son iki dinazor almıştı Berfu son olarak acayip güzel bir dinozor oldum evde. Her sabah bir dinazor mesaimiz var" Ailece müzikle aralarının iyi olduğunu ve çocuklarını müzik dinlettiklerini söyleyen Yenenler, "Siz son dönemde kimi dinliyorsunuz?" sorusu üzerine Oğuzhan Koç'u işaret ederek "Tabii benim bir numaram Oğuzhan Koç benim bir numaramdır onu unutmayalım. Müzikle aramız iyi. Ben gitar çalmayı, çocuklara müzik dinletmeyi, enstrümanla ilgilensinler çok istiyorum. O yüzden Berfu da piyano çalıyor inşallah çocuklarda da aynı ilgi olur" dedi. 

CAN'IN YENİ DAVULCUSU OĞLU ROMAN

Can Bonomo şu sıralar yeni albüm için kapandığını ifade etti. 'Yılbaşı Gecesi' filminin galasına eşi Öykü Karayel ile katılan ünlü şarkıcı, oğlu Roman'ın daha şimdiden kendisiyle müzik stüdyosuna gelip davul çalmaya başladığını söyledi. Bonomo, mart ayında yeni bir albüm çıkaracağını ve onun hazırlıklarının son sürat devam ettiğini anlatırken son dönemde stüdyoya oğlu Roman'ın da kendisiyle geldiğini sözlerine ekledi. "Üça ayrı stüdyoda kayıt yapıyoruz muazzam bir çalışma tempomuz var" diyen Can Bonomo "Oğlumu da götürüyorum stüdyoya beraber takılıyoruz" diye konuşurken, basın mensuplarının "Oğlunuz oyuncu mu yoksa müzisyen mi olacak?" sorusu üzerine araya giren Öykü Karayel ise "Şu an davulcu kendisi çalıyor bile. Biraz yeteneği var gibi ama o ne istiyorsa onu olsun" şeklinde konuştu. 

TÜM SOKAKLAR BENİMMİŞ GİBİ YÜRÜYORUM

Demet Evgar yeni yılın ilk günü sabah erkenden kalkıp yürümenin kendisine keyif verdiğini anlatıp "Ben yeni yılın ilk günü sabah erken kalkmayı severim. Bütün sokakları kapatmışsın da yürürsün gibi çok hoşuma gider" diye konuştu. Eşi Levent Babataş ile objektiflere poz veren oyuncu Demet Evgar, yeni yılın ilk günü en sevdiği şeyin sabah sokakta yürümek olduğunu anlatıp şöyle konuştu: "Yılbaşı gecesi deyince ailemle bir arada olduğum geceler geliyor aklıma. Ben daha çok yılbaşı gecesinden ziyade ertesi gün sabahı benim için önemlidir. Sabah erken kalkmayı severim. Çünkü yeni yıl başlıyor sokaklar falan da çok kalabalık olmaz. O yüzden bütün sokakları kapatmışsın da yürürsün çok hoşuma gider. Benim planım yok, bebeğimi uyutacağım"

HERKES BENİM GİBİ YARI EMEKLİYİM DİYEMİYOR

Hemen her röportajında 'yarı emekli' olduğunu ifade eden Teoman müzik camiasında pek çok kişinin iş yapmamasına rağmen kendisi gibi açık yürekli davranmadığını söyleyip "Benim pozisyonumda olan çok kişi var onlar 'yarı emekliyim' demiyorlar" diye konuştu. Yılbaşında Bodrum'da sahneye çıkarak halk konseri vereceğini söyleyen Teoman, müzik sektöründe pek çok kişinin iş yapmamasına rağmen kendileri için 'emekli' diyemediklerini anlatıp "Ben artık hep 'yarı emekliyim' diyorum biliyorsunuz. Az çalışıyorum ama yılbaşında çalışacağım. Aslında benim pozisyonumda olan çok kişi var onlar 'yarı emekliyim' demiyorlar.  Albüm yapmıyorlar ara ara konser veriyorlar falan ama benimki cesaret değil. Bir zaman sonra eskisi kadar çalışsanız olmuyor, hiç çalışmasanız yine olmuyor. Çok çalışsanız sıkıcı geliyor" şeklinde konuştu. Teoman ayrıca 2023'te "Aşık Adam' adından bir cover albüm yapacağını sözlerine eklerken, "Buradaki aşık adam siz misiniz?" sorusuna ise gülerek "Albümdeki aşkların benimle alakası yok" cevabını verdi.  

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