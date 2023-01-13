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Ünlü Yazar Emrah Serbes Yıllar Sonra Görüntülendi
Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç: Çekiç ve Gül'ün senaristi Emrah Serbes, geçtiğimiz gün Beşiktaş'da görüntülendi. Ünlü yazar cezaevinden çıktıntan sonra ilk kez görüntülendi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Senarist Emrah Serbes, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi.
2017'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ayhan Özçelik'in kullandığı araca arkadan çarparak Özçelik, 16 yaşındaki kızı Zeynep ve eşi Nilgün Özçelik'in ölümüne sebep olup, 13 yıl 4 ay ceza almasına rağmen Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılında tahliye olan yazar, asistanıyla pilav yedi.
Serbes, görüntü vermekten kaçındığını ve sadece yazmaya yöneldiğini dile getirdi.
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