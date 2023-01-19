Ünlü Tenorun Baba Dramı!

Anne ve babası çocukken ayrılan Hakan Aysev, babasıyla o ayrılıktan sonra görüşmemiş. Yıllar sonra Almanya'da çok büyük bir trafik kazası geçiren Aysev, yoğun bakımda kalıp, 6 ay şarkı söyleyememiş.

O kazayı İpek Açar'a anlatan Hakan Aysev; "Frankfurt'a giderken otobanda bir güvercinle göz göze geldik, tecrübem de fazla yok, ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ve 5 takla attım arabayla. Yoğun bakım, beyin kanaması, 6 ay şarkı söyleyemedim. Trafik kazası geçirdim anda da babamın yüzü gözümün önüne geldi. Kazadan sonra babamı aradım, görüştük. Benden Elveda Gençliğim şarkısını söylememi istedi, o şarkıyı babam için okuyorum" dedi.

