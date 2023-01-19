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Ünlü Tenorun Baba Dramı!
Ünlü tenor Hakan Aysev, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına katıldı. Aysev yaşadığı kazadan sonra babası ile görüşmeye başladığını anlattı.
Anne ve babası çocukken ayrılan Hakan Aysev, babasıyla o ayrılıktan sonra görüşmemiş. Yıllar sonra Almanya'da çok büyük bir trafik kazası geçiren Aysev, yoğun bakımda kalıp, 6 ay şarkı söyleyememiş.
O kazayı İpek Açar'a anlatan Hakan Aysev; "Frankfurt'a giderken otobanda bir güvercinle göz göze geldik, tecrübem de fazla yok, ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ve 5 takla attım arabayla. Yoğun bakım, beyin kanaması, 6 ay şarkı söyleyemedim. Trafik kazası geçirdim anda da babamın yüzü gözümün önüne geldi. Kazadan sonra babamı aradım, görüştük. Benden Elveda Gençliğim şarkısını söylememi istedi, o şarkıyı babam için okuyorum" dedi.
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