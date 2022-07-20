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Ünlü sunucu Ekin Olcayto evlendi
Ekranları sevilen yüzü sunucu Ekin Olcayto dünya evine girdi.
Gazeteci Funda Erkoç’un haberine göre; Olcayto 6 yıl önce Bodrum’da tanıştığı ve geçtiğimiz yaz da Alaçatı’da evlenme teklifi aldığı özel bir sektörde yöneticilik yapan Murat Özcan ile hayatını birleştirdi.
Ekin Olcayto geçtiğimiz gün, geçen yaz evlilik teklifi aldığı Alaçatı’da ailelerin ve dostlarının katıldığı sade bir törenle bir ömür mutluluk için evet dedi.
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