Ünlü Şarkıcının Sahne Kostümleri Olay Yarattı

Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısı öncesi Amerika'ya tatile gitmişti.



Ünlü şarkıcı Miami'de çektirdiği fotoğraflarla gündem olmuştu.



Mayo ve balkon pozlarıyla beğeni toplayan Sağın, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmişti.



Şarkıcı, önceki akşam sahne aldığı mekanda çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Sağın, daha önceki konserlerinde olduğu gibi kombiniyle dikkat çekti.



Şarkıcının, kombini hayranları tarafından beğenildi.

Sağın, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Şarkıcı, toplamda 10 pozunu yayınladı.

Sağın, fotoğraflara, "Düşünsene sarılmışız" diye yazdı.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan şarkıcı, kareleriyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.