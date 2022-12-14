Ünlü şarkıcılar soluğu savcılıkta aldı!

Şarkıcı Efecin sosyal medya fenomeni Mükremin’in kendisine ve ailesine hakaret, tehdit suçlarını işlediği gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Genç rapçi Shewo ise sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkının rapçi El-Musto tarafından çalındığı ve yayınlandığı iddiası ile savcılığa şikayette bulundu.



