Son Dakika
Ünlü Şarkıcıdan Transparan Poz
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Omurga kırığı nedeniyle uzun bir süre sahne almayan şarkıcının, son pozu olay yarattı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, evinde düşerek omurga kemiklerini kırmıştı.
Uzun bir süre sahne alamayan şarkıcı, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'da izleyici karşısına çıkmıştı.
Konserlerine kaldığı yerden devam eden Bastık'ın Instagram paylaşımı olay yarattı.
Transparan kıyafet tercih eden şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.
Bastık'ın pozları hayranlarından beğeni topladı.
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