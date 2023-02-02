Ünlü Şarkıcıdan Sekiz İmam Nikahı İtirafı

haber YouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç'un konuğu eski Türkiye güzeli, manken, sunucu ve Rafet El Roman'ın eski eşi itiraf etti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman’dan mehir almadığını ifade etti. EnsonYouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç'un konuğu eski Türkiye güzeli, manken, sunucu ve'ın eski eşi Tuğba Altıntop konuk oldu. Koç'un, "Resmi evlenmeden imam nikahın oldu mu?" sorusu üzerine Altıntop, "Dokuz kocalı Hürmüz'den fazlayım" yanıtını verdi. Altıntop toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığınıetti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman’dan mehir almadığını ifade etti.

İmam nikahlı olduğu kişilerin bazılarıyla en az bir hafta 10 gün kadar, bazılarıyla da 2 veya 3 yıl resmi nikahsız evli kaldığını söyledi. Altıntop tanıdık imamlar olduğunu da sözlerine ekledi. Buna rağmen nikah rekorunda hâlâ Seda Sayan'ı geçemediğini gülerek sözlerine ekledi. İlerleyen zamanlarda resmi ve imam nikahlı olmak şartıyla evlilik yapmak istediğini belirterek aklındaki kişiye de gönderme yaptı. Ayrıca Altıntop daha önce Rafet El Roman ile 1996–2002 yılları arasında resmi olarak evlilik yaşamıştı.