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Ünlü Şarkıcıdan Cesur Poz
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Amerika tatili sonrası Türkiye'ye döndü. Miami'de paylaştığı fotoğraflarla gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay yarattı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesinde Amerika tatiline çıkmıştı.
Şarkıcının mayolu ve balkon pozları sosyal medyada olay yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Sağın'ın, son paylaşımı yine konuşuldu. Şarkıcı, "Bir kerecik bile üzülme diye" yazarak, kırık kalp emojisi koydu.
Simge'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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