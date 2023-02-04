Ünlü Şarkıcıdan Cesur Poz

şarkıcı Amerika tatiline çıkmıştı. Ünlü Simge Sağın , 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesindeine çıkmıştı.

Şarkıcının mayolu ve balkon pozları sosyal medyada olay yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Sağın'ın, son paylaşımı yine konuşuldu. Şarkıcı, "Bir kerecik bile üzülme diye" yazarak, kırık kalp emojisi koydu.

Simge'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.