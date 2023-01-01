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Ünlü Şarkıcı Kansere Yenik Düştü

The Pointer Sisters isimli vokal grubunun kurucularından olan Anita Pointer, 74 yaşında kansere yenik düştü.

Magazin 01.01.2023, 14:47 Emrah
Ünlü Şarkıcı Kansere Yenik Düştü

Bir döneme yaptıkları hareketli müzikler ile damgasını vuran The Pointer Sisters vokal grubunun kurucusu Anita Marie Pointer, 74 yaşında hayata veda etti. 

CNN'de yer alan habere göre, grubun basın sözcüsü Neal, Anita'nın Los Angeles kentindeki evinde, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı.
Pointer ailesinden yapılan açıklamada, "Anita'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarıyoruz. Onun şimdi kızı Jada ve kız kardeşleri June ve Bonnie ile birlikte ve huzur içinde olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Cennet, artık Anita'nın olduğu çok daha sevgi dolu ve güzel bir yer" denildi.

"O hepimizi uzun süre bir arada ve yakın tutan kişiydi. Ailemize olan sevgisi her birimizin içinde yaşamaya devam edecek" denilen açıklamada, "bu keder ve kayıp döneminde" ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi de istendi.

Pointer kardeşler, 1970'lerin başındayken babalarının görev yaptığı Oakland kentinde, Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede birlikte şarkı söylemeye başladı. Bonnie Pointer ve en küçük kız kardeşi June, 1969 yılında bir ikili olarak ilk profesyonel şarkılarını söylediler. Daha sonra ablaları Anita ve Ruth'u da aralarına katılmasıyla 1973 yılında birlikte ilk albümlerini yayınladılar.
Grup ilk Grammy Ödülünü 1974 yılında çıkardıkları "Fairytale"  isimli şarkı ile kazandı.

Grup ayrıca, "Slow Hand", "Neutron Dance" ve "Jump" gibi şarkıları ile de bir döneme damga vurdu.

Grup toplam üç Grammy Ödülü kazandı.

#Anita Pointe #vefat #Magazin #Snobmagazin
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