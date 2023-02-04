Flaş HaberÜnlü Şarkıcı Kalçasına Silikon Taktırdı
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Ünlü Şarkıcı Kalçasına Silikon Taktırdı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, dolgun bir popoya sahip olmak için bıçak altına yattığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Son döneminde başarılı çıkış yapan şarkıcılarından Melek Mosso'nun estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Daha önce ufak tefek dokunuşlar yaptırdığını açıklayan Mosso, dolgun bir popoya sahip olmak için bıçak altına yattı.
Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını söyleyen şarkıcı, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti. Melek Mosso, estetiğin nimetlerinden yararlanan ünlüler arasına girdi. Bir süredir sıkı ve dolgun kalçalara sahip olmak isteyen popçu bıçak altına yattı. Poposuna silikon koydurdu. Mosso yakın çevresine "Çok memnunum. Özellikle sahnede kıyafetleri şimdi daha iyi taşımaya başladım" diyormuş. (Posta)
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