Ünlü Şarkıcı İsyan Etti! Yasal İşlem Başlattı

Geçtiğimiz günlerde Musa Eroğlu projesini çıkarttıktan sonra, sözleşmesi bittiği halde eski yapım şirketi ile ters düşen Derya Bedavacı, basın danışmanı aracılığıyla sert açıklamalarda bulundu.

Derya Bedavacı’nın Basın Açıklaması:

"Beş yıldır sözleşme gereği bağlı bulunduğum Hak Yapım Müzik Menajerlik ve Org. Tevfik Kavalcı ve haricen sözleşme haklarımın devredildiğini öğrendiğim 2K Prodüksiyon Müzik Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti ile olan sözleşmemi hukuka uygun bir biçimde noter aracılığı ile sona erdirmiş olmama rağmen, sonrasında Özdemir Plak etiketiyle çıkan “Musa Eroğlu ile Bir Asır 2” albümünde yorumladığım “Telli Turnam” isimli eser, taraflar tarafından, hukuka aykırı biçimde müzik platformlarından kaldırılmaya çalışılmaktadır. Taraflar hiçbir dayanakları olmadan aleyhimde asılsız iddialarda bulunmakta ve müzik hayatımın geleceği tehlikeye sokulmaktadır.

"YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATTIM"

Bugüne kadar canımla dişimle ve siz sevenlerimin desteği ile geldiğim noktada, hakkımı kimseye yedirmeyeceğimi, Derya Bedavacı olarak sesimle, bestelerimle, sanatımla karşınızda dimdik durmaya devam edeceğimi tüm kalbi duygularımla bilmenizi isterim.

Avukatım, Av. Feyza Altun aracılığı ile tüm yasal işlemleri başlatmış olup mahkeme kararı görmeden hiçbir söylentiye inanmamanızı rica eder, daha fazla emeğimin sömürülmesine izin vermeyeceğimi sevgiyle tarafınıza bildiririm."