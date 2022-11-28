Ünlü Şarkıcı Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı

Güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ile de her daim dikkat çeken Su Soley, mini eteği ile ekoseli kısa gömleğini kombinlediği stili ile de beğeni topladı.





Kabuk albümünün ikinci video klibinin ise Nerde isimli şarkısına geleceğinin müjdesini veren sanatçı, kısa bir süre sonra klibi izleyiciler ile buluşturacak.