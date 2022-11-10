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Ünlü şarkıcı Göknur Amerika’yı fethetti
Güçlü sesi ve yorumu ile New Jersey Akoustic sahnesinde konser veren Göknur, Amerika’yı yıktı geçti.
Türkçe, Yunanca ve İngilizce şarkıları ile gelen davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı Göknur “Amerika’da ilk konserimizi verdik ve buradan sonra Avrupa turnemiz var sonra da Türkiye’de konserlerimize devam edeceğiz” dedikten sonra ünlü şarkıcı New York sokaklarını karış karış gezip bol bol fotoğraf çektirdi.
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|12
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|10
|Takımlar
|O
|P
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|14
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|13
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