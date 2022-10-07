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Ünlü Şarkıcı Evlendi! Şahitliğini Cengiz Kurtoğlu Yaptı
"Seni Hiç Kimse Sevemez ki" şarkısı dijital platformlarda 10 milyonun üzerinde dinlenen arabesk müziğin sevilen ismi Burak Akagün, CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen düğün ile hayatını Sinem Kahraman ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini yapanlar arasında müzisyen Cengiz Kurtoğlu da vardı. İşte detaylar...
Burak Akagün ve Sinem Kahraman çiftinin nikah şahitliklerini ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile iş insanları Mustafa Dedecan, İsmail Akyüz ve Uğur Yıldırım yaptı.
Düğüne; Tuğçe Tayfur, Devran İskender, Latif Doğan, Sami Çelik, Hasan Yılmaz ve Erkam Aydar gibi ünlü isimler de katıldılar.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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